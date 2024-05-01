Olayın ardından kaçan katil zanlısı koca, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Adıyaman'da bir kişi, tatil için geldikleri Göçeri köyünde eşini boğazını kesip göğsünden bıçaklayarak öldürdü.

EŞİNİN BOĞAZINI KESİP KALBİNDEN BIÇAKLADI

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman'ın Kahta ilçesinin Akıncılar Beldesine bağlı Göçeri Köyünde bulunan Buhara Evlerine tatil amaçlı gelen A.Y., ile Esra Yıldız (25), isimli çift burada tatil yapmak ve kafa dinlemek istedi. A.Y., isimli koca, 2 çocuklu eşi olan Esra Yıldız'ın boğazını gece saatlerinde kesici aletle kesti. Kocası tarafından boğazı kesilen kadın daha sonra göğsünden bıçaklanarak öldürüldü.