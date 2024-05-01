Merkez Yüreğir ilçesi Yeşilbağlar Mahallesi'nde 29 Nisan'da, miras nedeniyle tartıştığı kardeşi M.Ş. tarafından pompalı tüfekle vurulan Cumali Ş, tedavi gördüğü Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti.

Cumali Ş'nin cenazesi, hastanedeki işlemlerin ardından yakınlarına teslim edilmek üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

KOMŞUSUNUN EVİNE KAÇMIŞTI

Yeşilbağlar Mahallesi'nde miras nedeniyle çıkan tartışmada şüpheli M.Ş, kendisinden kaçmak için komşusunun evine sığınan ağabeyi Cumali Ş'ye, kavgayı ayırmak isteyen Mehmet Şerif ve eşi Aygül Şerif ile kızı Zeynep Öcal'a pompalı tüfekle ateş açmıştı.

Şüpheli M.Ş, olay yerinden kaçmış yaralılar ise ambulanslarla Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı.