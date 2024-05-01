Conkbayırı’ndaki sancak devir-teslim törenine Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Çanakkale Vali Yardımcısı Hakkı Uzun, 2. Kolordu Komutanı Tümgeneral Rasim Yaldız ve öğrenciler katıldı.

KSÜ Öğrenci Konseyi temsilcileri, İzmir Ege Üniversitesi Öğrenci Konseyi temsilcilerinden sancağı teslim alarak Kahramanmaraş’a getirdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen törenle KSÜ Öğrenci Konseyi temsilcilerine teslim edilen 57. Piyade Alayı Temsili Sancağı, KSÜ Senato Salonunda KSÜ Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım’a takdim edildi.

Bir yıl süreyle KSÜ’de kalacak olan sancak, kampüste sergilenecek. Aynı zamanda çeşitli etkinliklerle de 57. Piyade Alayı’nın kahramanlıkları anlatılacak.