Bunlar da ilginizi çekebilir

Taylanf polisi, saldırganın eski bir polis memuru olduğunu belirlerken, zanlının yakalanması için operasyonların acil olarak başlatıldığını vurguladı.

Konuya ilişkin harekete geçen polisler, feci olayda içlerinde çocukların da bulunduğu en az 31 kişinin can verdiğini aktardı.

En az 31 ölü

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.