Tayland'ın kuzeydoğusunda bulunan Nong Bua Lam Phu bölgesindeki çocuk bakım evinde facia yaşandı.
İçerisinde çocukların bulunduğu kreşe, nedeni bilinmeyen şekilde silahlı saldırı gerçekleştirildi.
En az 31 ölü
Konuya ilişkin harekete geçen polisler, feci olayda içlerinde çocukların da bulunduğu en az 31 kişinin can verdiğini aktardı.
Saldırgan eski polis memuru çıktı
Taylanf polisi, saldırganın eski bir polis memuru olduğunu belirlerken, zanlının yakalanması için operasyonların acil olarak başlatıldığını vurguladı.
Yaşanan korkunç olayda, ölü sayısının artabileceği öngörülüyor.