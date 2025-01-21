Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, önceki gün Sultan Abdülhamit Mahallesi'nde belediyeye ait taziye evi olarak kullanılan sosyal tesiste, akrabalarının cenazesi için toplananlara silahla ateş ederek Cuma A. ve Şerif S'yi öldürüp 4 kişiyi yaraladığı belirtilen Y.A ile beraberindeki B.A'yı yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.A tutuklandı, B.A ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Husumetli olduğu akrabalarına taziye evinde ateş ederek 2 kişiyi öldürüp 4 kişiyi yaralayan Y.A. kaçmıştı.