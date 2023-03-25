6 Şubat'ta yaşanan ikinci depremin merkez üssü Elbistan'da evleri yıkılan ya da ağır hasar gören felaketzedeler, çadır ve konteyner kentlerde yaşamlarını sürdürmeye çalışıyor.

TBMM aşçıları bu yıl ramazan ayını evsiz geçiren depremzedelere destek olmak üzere harekete geçti.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un talimatıyla Şehit Er Mehmet İnan Parkı'nda kurulan aşevinde 3'ü TBMM aşçısı olmak üzere 13 Meclis personeli görev alıyor.

İlçenin en büyük aşevi konumundaki 400 metrekarelik çadırda günlük 400 kişilik sahur, 1000 kişilik iftar menüsü hazırlanıyor, ayrıca çay servisi de yapılıyor.