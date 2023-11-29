“1 İyilik 1 Fidan” projesi kapsamında Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) tarafından Türkiye Diyanet Vakfına emanet edilen 27 bin fidanın temsili töreni, 6 Şubat depremlerinin merkezi olan Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesindeki Çınarlı bölgesinde yapıldı.

Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan fidan dikim törenine; Kahramanmaraş İl Müftüsü ve Türkiye Diyanet Vakfı Kahramanmaraş Şube Başkanı Abdurrahman Kotan, DİTİB Essen Eyalet Birliği Başkanı Özkan Güler, TDV Kadın Aile ve Gençlik Hizmetleri Müdürü Fatma Haral Efe, Kahramanmaraş Orman Bölge Müdür Yardımcısı Aytekin Önvermez, Kahramanmaraş Orman İşletme Müdürü Mustafa Kavak’ın yanı sıra çok sayıda bağışçı ve gönüllü katıldı.

Törende konuşan Kahramanmaraş İl Müftüsü ve Türkiye Diyanet Vakfı Kahramanmaraş Şube Başkanı Abdurrahman Kotan, “Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v) ‘Yarın kıyametin kopacağını bilseniz bile elinizdeki fidanı dikin’ buyuruyor. Temiz ve yeşil bir çevre, sağlıklı bir yaşam için de gerekli olan şey orman alanlarının çokluğudur. Burada fidan diken DİTİB bağışçılarımıza, Vakıf gönüllülerimize ve organizasyonu gerçekleştiren Orman Genel Müdürlüğümüze çok teşekkür ediyoruz” dedi.

“Bu Ormanlar Gönüllülerimize Emanet”

Fidan dikimi ile ilgili bilge veren Kotan “Bu bölgede dikilen 27 bin fidanın 12 bin 659’u deprem şehitleri anısına dikildi. Bağışçılarımız bu fidanları Kahramanmaraş’ta yaşayan gönüllülerimize emanet ediyor. Sizler de depremde vefat eden şehitlerimize vefa göstermek için yolunuz düştüğünde burayı ziyaret ederseniz çok memnun oluruz” ifadelerini kullandı.

Yıl Sonuna Kadar 800 Bin Fidan Dikilecek

Kahramanmaraş’ta 12 bin 659’u deprem şehitlerinin anısına olmak üzere 27 bin fidan dikilmesiyle birlikte bugüne kadar 680 bin 695 fidan dikilmiş oldu. Devam eden proje kapsamında ise yıl sonuna kadar 800 bin fidanın dikimi gerçekleştirilmiş olacak.

