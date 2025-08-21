Milas’ta Fiber Tekne Battı

Muğla’nın Milas ilçesi Ören açıklarında içerisinde 8 kişinin bulunduğu “Demirhan” isimli fiber tekne, henüz belirlenemeyen bir nedenle battı.

6 Kişi Kendi İmkanlarıyla Kurtuldu

Teknede bulunan 8 kişiden 6’sı yüzerek kayalıklara ulaştı. Ardından Sahil Güvenlik ve AFAD ekipleri tarafından karaya çıkarıldılar.

Kayıp 2 Çocuk Sabah Saatlerinde Bulundu

Gece boyunca yürütülen arama kurtarma çalışmalarında kayıp olarak aranan 2 çocuk sabah saatlerinde sağ olarak kurtarıldı. Çocuklar tedavi altına alındı.

Vali Akbıyık’tan Açıklama

Muğla Valisi İdris Akbıyık, bölgede Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bağlı 3 bot, 1 helikopter, 2 dalış timi, 3 dalış personeli ve 1 İHA’nın görev yaptığını belirterek, “Kayıp 2 çocuk sabah saatlerinde sağ olarak kurtarıldı” dedi.

Büyük Facia Önlenmiş Oldu

Sahil Güvenlik, AFAD ve dalgıç ekiplerinin koordineli çalışmasıyla büyük bir felaketin önüne geçildi. Kurtarılan çocukların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.