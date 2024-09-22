TEKNOFEST 2024 Adana kapsamında, Türkoğlu Demiryolları Lojistik Merkezi'nde düzenlenen Uluslararası ve Liselerarası İnsansız Hava Araçları Yarışları büyük bir coşkuyla başladı. Türkiye’nin dört bir yanından gelen TEKNOFEST gençliği, çeşitli yarışmalara katılarak teknoloji alanındaki yeteneklerini sergiliyor.

Ziyaretçilere teknoloji dolu bir şölen sunan etkinlik, 23 Eylül Pazartesi günü saat 18.00’e kadar devam edecek ve her gün saat 09.30 itibarıyla kapılarını açacak. Gençlerin ilgisinin yoğun olduğu etkinlikte, yenilikçi projeler ve geleceğin teknolojileri sergileniyor.

Ayrıca, Kahramanmaraş'ta Büyükşehir belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren KAÇSAM (Kahramanmaraş Çocuk ve Sanat Merkezi) ve KAMEK (Kahramanmaraş Mesleki Eğitim Kursları) da TEKNOFEST'teki yerini alarak projelerini ve çalışmalarını ziyaretçilere tanıtıyor. Hem teknoloji hem de eğitim alanında öncü çalışmaların yer aldığı bu platformda, yerel ve ulusal düzeyde dikkat çeken projeler sergilenmeye devam ediyor.