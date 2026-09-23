Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde, vatandaşları telefonla arayıp kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan şebekeye büyük darbe indirildi. Şanlıurfa Valiliği’nden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Akçakale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde titiz bir çalışma başlattı.

Biri Telefonunu Kırmaya Çalıştı, İkisi Mısır Tarlasına Kaçtı

Elde edilen istihbarat ve teknik takibin ardından jandarma ekipleri önceden belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenledi. Operasyon esnasında şüphelilerden biri suç delillerini yok etmek amacıyla cep telefonunu kırmaya çalışırken suçüstü yakalandı.

Baskın anında evden kaçarak çevredeki mısır tarlasına saklanmaya çalışan 2 şüpheli ise jandarmanın teknolojik takibinden kaçamadı. Dron destekli hava takibi başlatan ekipler, tarladaki şüphelilerin konumunu kısa sürede belirleyerek kıskıvrak yakaladı.

Sahte Polis Rozeti ve Uyuşturucu Ele Geçirildi

Şüphelilerin ikametgahlarında ve gösterdikleri yerlerde yapılan detaylı aramalarda şok edici suç unsurları ortaya çıkarıldı. Aramalarda;

16 adet cep telefonu,

3 adet SIM kart,

40 gram kubar esrar,

30 adet sentetik uyuşturucu hap,

1 adet polis rozeti,

5 adet sahte adli doküman,

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3 Şüpheli Cezaevine Gönderildi

Jandarmadaki sorgu ve işlemleri tamamlanan 3 zanlı, geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

İl Jandarma Komutanlığı tarafından paylaşılan operasyon görüntülerinde, jandarma ekiplerinin adrese düzenlediği ani baskın anı ve mısır tarlasında gizlenmeye çalışan şüphelilerin dron kamerasıyla adım adım tespit edilip gözaltına alınma anları saniye saniye yer aldı.