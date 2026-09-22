Edinilen bilgilere göre, Viranşehir ilçesinde bir depoda kaçak akaryakıt satışı yapıldığı ihbarı üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, deponun zemininde parke ve çakıl taşlarıyla gizlenmiş gömülü bir yakıt tankı tespit edildi. Tankın içerisinde yapılan kontrolde 1650 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Operasyonda ayrıca akaryakıt dolumunda kullanılan dolum tabancası ve yakıt sayacı da bulundu.

Jandarma ekiplerince olayla bağlantılı 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.