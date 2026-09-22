Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin çeşitli bölgelerinde hava koşulları sertleşiyor. Aralarında Hatay, Adana, Antalya, Osmaniye, Kastamonu ve Bartın’ın bulunduğu pek çok il için kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu.

Hangi İller Risk Altında?

MGM'nin paylaştığı takvime göre kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağı bölgeler ve saat aralıkları şöyle sıralandı:

Bu gece saatlerinden sonra Kastamonu'nun kuzeyi ve Bartın çevrelerinde yerel olarak kuvvetli yağışlar bekleniyor.

Bu gece saatlerinden itibaren Hatay'ın batı kesimlerinde sağanak etkisini gösterecek.

Yarın sabah saatlerinden itibaren Antalya'nın doğusu, Adana'nın kuzey ve doğu ilçeleri ile Osmaniye çevrelerinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Vatandaşlara Tedbir Çağrısı

Meteoroloji; ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım düşmesi, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini vurguladı. Sürücülerin ve bölge halkının olası risklere karşı dikkatli hareket etmesi önem arz ediyor.