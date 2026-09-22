İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, finans sektörünü sarsacak nitelikteki dolandırıcılık ve zimmet iddialarına yönelik kapsamlı bir operasyona imza attı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde yürütülen soruşturmada, AcnTürk Sigorta AŞ'nin kuruluş sürecindeki karanlık noktalar gün yüzüne çıkarıldı.

SEDDK Nasıl Yanıltıldı?

Yapılan detaylı mali araştırmalar ve denetim raporları, şirketin kuruluş aşamasındaki usulsüzlükleri gözler önüne serdi. İddialara göre şebeke üyeleri:

Şirketin 14 milyon lira olan gerçek sermayesini kağıt üzerinde 94 milyon lira olarak gösterdi. Eşini öldüren ve sokakta ateş açarak 3'ü çocuk 4 kişiyi yaralayan şüpheli tutuklandı İçeriği Görüntüle

Bu sahte ve yanıltıcı evraklarla Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) yanıltılarak yasal faaliyet ruhsatı alındı.

Kurulum ve sonrasındaki süreçte toplam 130 milyon liranın örgütlü bir şekilde zimmete geçirildiği saptandı.

15 İlde Eş Zamanlı Baskınlar Düzenlendi

Elde edilen delillerin ardından haklarında gözaltı kararı çıkarılan 24 şüphelinin yakalanması için düğmeye basıldı. İstanbul merkezli olmak üzere;

Adana, Aksaray, Ankara, Antalya, Batman, Diyarbakır, Eskişehir, Gaziantep, İzmir, Kayseri, Konya, Mardin, Muğla ve Manisa illerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi.

23 Şüpheli Yakalandı, Firari 1 Kişi Aranıyor

Düzenlenen operasyonlar kapsamında şu ana kadar 23 şüpheli güvenlik güçlerince yakalanarak gözaltına alındı. Adresinde bulunamayan 1 firari şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar ise emniyet birimlerince titizlikle sürdürülüyor. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.