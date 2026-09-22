Edinilen bilgilere göre olay, Bahçelievler Mahallesi Melikgazi Bağları mevkisinde bulunan Arif Ş.'ye ait ağılda gerçekleşti. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan alevler kısa sürede tüm yapıyı sardı.

Kendi İmkanlarıyla Söndüremeyince Yardım İstedi

Ağıldan yükselen alevleri fark eden işletme sahibi Arif Ş., durumu hemen fark ederek alevleri kendi imkânlarıyla söndürmeye çalıştı. Yangının kontrol altına alınamayacak kadar büyüdüğünü gören mülk sahibi, vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım talep etti.

İtfaiye Ekipleri Sevk Edildi

İhbar üzerine olay yerine kısa sürede polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun ve özverili çalışmaları sonucunda yangın çevredeki diğer alanlara sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının söndürülmesinin ardından yapılan incelemelerde acı tablo ortaya çıktı:

Ağılda bulunan yaklaşık 100 koyun alevlerin ortasında kalarak telef oldu. Eşini öldüren ve sokakta ateş açarak 3'ü çocuk 4 kişiyi yaralayan şüpheli tutuklandı İçeriği Görüntüle

Yangından yaralı olarak kurtarılan 20 koyun ise veteriner kontrolünün ardından kesime gönderildi.

Güvenlik güçleri ve ilgili birimler, yangının çıkış nedenini belirlemek üzere geniş çaplı inceleme başlattı.