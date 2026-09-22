İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, yoğun çalışma temposuna ara vererek bir zamanlar gençlik yıllarını ve eğitim hayatını geçirdiği Ankara'nın simge sokaklarında anlamlı bir yürüyüş gerçekleştirdi. Bölgedeki esnafı tek tek ziyaret eden, dükkânlarına konuk olan Bakan Çiftçi, vatandaşlarla samimi sohbetler etti, hal ve hatırlarını sordu.

"Kahraman Çorumluya Bir Uğrayayım"

Ziyaretleri sırasında en dikkat çekici ve vefalı anlardan biri, yıllar öncesine dayanan bir dostluğun hatırlandığı an oldu. Öğrencilik yıllarında sıkça gittiği Çorumlu berberi unutmayan Bakan Çiftçi, yıllar sonra aynı esnafı yeniden ziyaret etmek istedi. O anları, "Çorumlu bir berber vardı. Kahraman Çorumluya bir uğrayayım" sözleriyle özetleyen Çiftçi, emektar esnafla eski günleri yad ederek tatlı bir nostalji yaşadı.

1995 Yılına Uzanan Anılar

Ziyaretin en duygusal duraklarından biri de, Bakan Çiftçi'nin akademik temelini attığı yuvası oldu. 1995 yılında mezun olduğu Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nin bulunduğu çevrede yıllar sonra yeniden bulunmanın kendisinde derin izler bıraktığını ifade eden Bakan Çiftçi, buralarda geçirdiği gençlik ve öğrencilik günlerini bir kez daha hatırlamanın mutluluğunu yaşadığını belirtti.

Vatandaşların ve esnafın yoğun ilgi gösterdiği ziyaret, hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle sona erdi.