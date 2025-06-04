Microsoft, yapay zekâ destekli üretken içerik araçlarına bir yenisini daha ekledi. Şirket, OpenAI’ın gelişmiş video üretim teknolojisi Sora’yı temel alan Bing Video Creator adlı yeni aracını tanıttı. Kullanıcılar artık yalnızca yazılı komutlarla kısa videolar oluşturabilecek.

Sora teknolojisi sayesinde sahne düzeni, hareket ve görsellik gibi detaylar yapay zekâ tarafından otomatik biçimde tasarlanıyor. Microsoft, bu adımıyla hem içerik üreticilere hem de pazarlama profesyonellerine hızlı ve yaratıcı çözümler sunmayı hedefliyor.

Microsoft Bing Video Oluşturma Aracıyla Ücretsiz Video Üretin

Kullanıcılara standart üretim hızında ücretsiz olarak 10 adet hızlı oluşturma hakkı verilecek. Kullanıcılar, oluşturdukları videoları 3 ay boyunca saklayabilecekler. Videolar dikey formatta ve 5 saniye uzunluğunda oluşturulabilecek. 16:9 formatında geniş videolar üretme özelliği ise yakın zamanda eklenecek.

Bu uygulama şimdilik sadece iOS tabanlı cihazlarda çalışacak. İlerleyen zamanlarda diğer platformlara da yayılacak.

Bing Video Creator Nasıl Kullanılıyor?

Bing Video Creator'ı standart üretim hızında ücretsiz olarak kullanmak mümkün. Üretilen her video için 100 Microsoft Rewards puanı verilecek. Yeni aracı kullanmak ise oldukça basit. Önce Bing uygulamasının iOS cihazlarına indirilmesi gerekiyor. Ardından uygulamanın içinde, sağ alt köşede yer alan menüden "Video Oluşturucu" seçeneğine tıklanmalı ve araç açılmalı.

Kullanıcılar sonraki ekranda istedikleri bir temayı seçtikten sonra bir video açıklaması girmeli. Prompt girildiken sonra "Oluştur" butonuna basılmalı. Prompt ne kadar detaylı olursa, ortaya çıkan video da o kadar detaylı ve gerçekçi oluyor.