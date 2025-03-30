Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların daha temiz ve hijyenik bir ortamda bayramlarını geçirebilmeleri için şehir genelinde başlattığı geniş çaplı temizlik çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor.

Çevre Koruma ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı ekipleri, gece boyunca ana arterlerden meydanlara, çarşılardan ortak kullanım alanlarına kadar geniş bir yelpazede temizlik uygulamaları gerçekleştirdi.

Toplam 70 araç ve personelle yürütülen bu çalışmalarla çevre kirliliğinin önüne geçilmesi ve kent estetiğinin koruması amaçlanıyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, bayram süresince bu temizlik çalışmalarının aralıksız devam edeceği bildirildi.

Halk sağlığını ön planda tutan ve çevre kirliliğini minimum seviyeye indirmeyi hedefleyen bu hizmetler kapsamında ekipler, gece gündüz demeden görev başında olacak.