Temmuz 2025 Kira Zam Oranı Ne Zaman Açıklanacak?

TÜİK, Haziran 2025 enflasyon rakamlarını 3 Temmuz Perşembe günü saat 10:00’da duyuracak. Bu veriler Temmuz kira zammının yasal üst sınırını belirleyecek. Mayıs 2025’te TÜFE 12 aylık ortalaması %45,80 olarak açıklanmış ve bu oran Haziran kira zammında üst sınır olmuştu. Temmuz ayı oranı da TÜİK’in açıklamasıyla kesinleşecek.

Kira Artış Oranı Nasıl Hesaplanıyor?

Türk Borçlar Kanunu’na göre, kira zam oranları önceki 12 ayın TÜFE ortalamasına göre hesaplanıyor. Örnek hesaplama:

Mevcut kira: 10.000 TL

TÜFE 12 aylık ortalaması: %45,80

Zam miktarı = 10.000 TL x 45,80 / 100 = 4.580 TL

Yeni kira bedeli = 14.580 TL

Konut ve iş yeri kiralarında aynı yöntem geçerli. Kiracı ve ev sahipleri zam oranını bu veriler ışığında hesaplayabilir.

TEFE ve ÜFE’nin Kira Zamlarındaki Rolü

2019 sonrası kira artışlarında TÜFE esas alınmaya başlandı. Ancak bazı eski sözleşmelerde TEFE-ÜFE ortalaması baz alınabilir. Yasal olarak zam oranı TÜFE’nin üzerinde olamaz; sözleşmedeki oran TÜFE’den yüksekse, zam TÜFE’ye göre yapılır.

Ev Sahipleri ve Kiracılar Dikkat!