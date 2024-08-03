Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Kayseri Ticaret Odası Konferans Salonu'nda düzenlenen Temmuz 2024 Dış Ticaret Rakamları toplantısında, sürdürülebilir ve dengeli bir dış ticaretin tesisinin ekonomi politikasının önemli bir ayağını teşkil ettiğini, dış ticaret açığındaki düşüşün, makroekonomik istikrara ve ekonomik büyümeye pozitif katkı verdiğinin altını çizdi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Türk savunma ve havacılık sektörü, 2024 yılının Temmuz ayında 430 milyon 964 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

Böylece, sektörün 2024 yılı toplam ihracatı 3 milyar 314 milyon 632 bin dolar oldu.

Türk savunma ve havacılık sektörü, 2023 yılında 5 milyar 545 milyon 622 bin dolar değerinde ihracat gerçekleştirerek daha önceki rekorunu geride bırakmıştı.

Editör: Yunus Firdevsoğlu