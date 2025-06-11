Gece saatlerinde (00.00 - 06.00) az bulutlu bir gökyüzüyle birlikte sıcaklık 24 derece civarında seyredecek. Sabah saatlerinde 06.00 - 09.00 arasında sıcaklık 30 dereceye kadar yükselecek.

Perşembe öğle saatleri (09.00 - 15.00) arasında Kahramanmaraş'ta hava sıcaklığı hızlı bir şekilde artacak. 09.00 - 12.00 arası 36 derece, 12.00 - 15.00 saatleri arasında ise 39 derece ile günün en yüksek sıcaklığı görülecek.

Öğleden sonra saatlerinde (15.00 - 18.00) sıcaklık 36 derece seviyelerinde kalırken, akşam saatlerinde (18.00 - 21.00) hava parçalı bulutlu olacak ve sıcaklık 27 dereceye düşecek. Gece saatlerinde (21.00 - 24.00) ise sıcaklık 25 derece olacak.

Kahramanmaraş'ta 13 Haziran Perşembe günü hava durumu özetle şöyle:

Gece: Az bulutlu, 24°C

Sabah: Az bulutlu, 30°C

Öğle: Sıcak, 36-39°C

Akşam: Parçalı bulutlu, 27°C

Gece: Az bulutlu, 25°C

Uzmanlardan uyarı: Öğle saatlerinde dışarı çıkacak vatandaşların sıcak çarpmasına karşı dikkatli olmaları, bol su tüketmeleri ve güneş altında uzun süre kalmamaları öneriliyor.