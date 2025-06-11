Gece saatlerinde (00.00 - 06.00) az bulutlu bir gökyüzüyle birlikte sıcaklık 24 derece civarında seyredecek. Sabah saatlerinde 06.00 - 09.00 arasında sıcaklık 30 dereceye kadar yükselecek.

1818211 1024X576

Perşembe öğle saatleri (09.00 - 15.00) arasında Kahramanmaraş'ta hava sıcaklığı hızlı bir şekilde artacak. 09.00 - 12.00 arası 36 derece, 12.00 - 15.00 saatleri arasında ise 39 derece ile günün en yüksek sıcaklığı görülecek.

BLC Group CEO'su Balcıoğlu, "40 Yaş Altı 40 Genç CEO" Listesine İkinci Kez Girdi
BLC Group CEO'su Balcıoğlu, "40 Yaş Altı 40 Genç CEO" Listesine İkinci Kez Girdi
İçeriği Görüntüle

Öğleden sonra saatlerinde (15.00 - 18.00) sıcaklık 36 derece seviyelerinde kalırken, akşam saatlerinde (18.00 - 21.00) hava parçalı bulutlu olacak ve sıcaklık 27 dereceye düşecek. Gece saatlerinde (21.00 - 24.00) ise sıcaklık 25 derece olacak.

79Bf7Ca9 2Nth9Ee3Sk7Dk4605K9Pkc

Kahramanmaraş'ta 13 Haziran Perşembe günü hava durumu özetle şöyle:

  • Gece: Az bulutlu, 24°C

  • Sabah: Az bulutlu, 30°C

  • Öğle: Sıcak, 36-39°C

  • Akşam: Parçalı bulutlu, 27°C

  • Gece: Az bulutlu, 25°C

Uzmanlardan uyarı: Öğle saatlerinde dışarı çıkacak vatandaşların sıcak çarpmasına karşı dikkatli olmaları, bol su tüketmeleri ve güneş altında uzun süre kalmamaları öneriliyor.