Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu aralarında Kahramanmaraş’ında bulunduğu 17 ilde terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen şüphelilere yönelik operasyonlar düzenlendiğini ifade etti.

Operasyonlarda 89 şüphelinin yakalandığının bilgisini aktaran Yerlikaya, "Valilerimizi, operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.