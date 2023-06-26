Tele1’in yayın yönetmeni, canlı yayın esnasında bir skandala imza attı.

Bebek katili olarak nitelendirilen terörist başı Abdullah Öcalan’a, övgüler yağdırıldı.

Merdan Yanardağ, siyasi mahkum olarak dile getirdiği Öcalan’a uygulanan tecritin hukuken bir yerinin olmadığını iddia etti.

Öcalan’ın avukatları dahil kimseyle görüştürülmediğini vurgulayan Yanardağ, bununla da yetinmedi.

Bebek katilinin hafife alınacak biri olmadığını aktaran Yanardağ, cezaevinde kitap okumaktan filozof olduğunu bile söyledi.

Merdan Yanardağ konuşmasında;

70 yaşını geçmiş bir Abdullah Öcalan 25 yıldır kesintisiz hapiste. Türkiye'de en uzun süre yatan siyasi mahkumdur. Normal infaz yasaları geçerli olsa serbest bırakılması gerekiyor. Öcalan hafife alınacak birisi değil. Neredeyse cezaevinde filozof oldu. Çünkü okumaktan başka bir şey yapmıyor. Siyaseti doğru okuyan, doğru gören, doğru çözümleyen son derece zeki birisidir.

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'a övgüler yağdıran Merdan Yanardağ gözaltına alındı

Yanardağ’ın akılalmaz sözleri sonrasında çeşitli kesimlerden tepkiler de art arda geldi.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Tele1 hakkında inceleme başlatıldığını açıkladı.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'in açıklamasının ardından beklenen oldu.

Gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Yanardağ hakkında 25 Haziran Pazar günü Tele 1 kanalında PKK/KCK silahlı terör örgütü elebaşıyla ilgili açıklamaları nedeniyle "suçu ve suçluyu övme" ile "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından resen soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Edinilen bilgiye göre ise Merdan Yanardağ gözaltına alındı.