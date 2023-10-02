Terör örgütünün son hedefi Ankara oldu.

Dün TBMM'nin açılış gününde, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önünde bombalı eylem düzenlendi.

Hafif ticari araçla gelerek saldırıda bulunan teröristlerden biri kendini patlatırken, diğeri güvenlik güçlerince etkisiz hale getirildi.

Ardından bölgede güvenlik önlemleri artırıldı.

Genç veterineri öldürdüler

Olayın ise ayrıntıları ortaya çıktı. Teröristlerin, eylemden bir gün önce Kayseri'de aracını gasbettikleri 24 yaşındaki Mikail Bozlağan'ı öldürdükleri belirlendi.

Veteriner Bozlağan'ın cenazesi dün sabah saatlerinde bulundu.

Şehit Mikail Bozlağan'ın cenaze töreniŞehit Mikail Bozlağan'ın cenaze töreni

Yerlikaya ve Yılmaz törene katıldı

Şehit Bozlağan için bugün Kayseri'de cenaze töreni düzenlendi.

Develi ilçesi Çarşı Camii'nde düzenlenen törene, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da katıldı.

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Gözyaşlarını tutamadılar

Törene 6 aylık bebeği Yağız Asaf ile katılan şehidin eşi Edanur ve şehidin annesi Fatma Bozlağan, tabuta sarılarak ağladı.

Anne Bozlağan, "Sen beni üzmedin, Allah da seni üzmesin." diyerek gözyaşı döktü.

Törendeki Bakanlar, şehidin ailesini teselli etti.

Öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Bozlağan'ın naaşı, ilçeye bağlı Avlağa Mahallesi'ndeki mezarlıkta toprağa verildi.