Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Ziraat Fakültesi, yaklaşık 20 yıl süren melezleme ıslah çalışmalarıyla elde edilen ve tescillenen 4 ceviz türünün, Türkiye genelinde 12 Nisan’da etkili olan soğuk hava dalgası ve zirai dondan etkilenmediğini açıkladı.

KSÜ Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Sütyemez, 20 yıl önce başlatılan ıslah çalışmaları sonucunda "Bertiz Hilali", "Diriliş", "Helete Güneşi" ve "Ahir-Nut" türlerinin geliştirildiğini belirtti. Bu türlerin Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından tescillendiğini ifade etti.

Prof. Dr. Sütyemez, 12 Nisan'da Türkiye genelinde etkili olan soğuk havanın, nisan ayında çiçek açan ve yapraklanan ceviz türlerini olumsuz etkilediğini söyledi. Ancak, üniversiteye ait 175 dekarlık alanda dikili tescilli cevizlerin zirai dondan etkilenmediğini ve bu bahçede bulunan 250 ceviz ağacının büyük oranda soğuklardan etkilendiğini ekledi.