Osmanlı'dan bu yana üretilen ve bayramların vazgeçilmez ikramlarından biri olan Maraş çöreği, Ramazan ayı için tezgahlardaki yerini aldı.

Farklı renk ve lezzet seçenekleriyle dikkat çeken Maraş çöreğine, Ramazan ayının başlamasıyla birlikte ilgi arttı. Coğrafi işaret tesciline sahip olan bu geleneksel lezzet, doğal ve doyurucu olmasıyla ön plana çıkıyor.

Vatandaşlar, özellikle iftar ve sahur sofralarında tok tutması nedeniyle Maraş çöreğini sıklıkla tercih ediyor. Ramazan’ın manevi atmosferinde, bu özel lezzet hem sofraları süslüyor hem de geleneği yaşatmaya devam ediyor.