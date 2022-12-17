Tiyatro oyununa, Afşin Kaymakamı Ahmet Can Pınar, Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, Cumhuriyet Savcısı Ercan Kuş, AK Parti İlçe Başkanı İsmail Safi, MHP İlçe Başkanı Süleyman Aycan, İYİ Parti İlçe Başkanı Mehmet Taşkale, İlçe Milli Eğitim Müdürü Fatih Kaba, İlçe Sağlık Müdürü Mehmet Boz, Afşin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Bekir Sıtkı Can, Ak Parti İlçe Kadın Kolları Başkanı Güleser Keleş Ermurat ve vatandaşlar katıldı.

Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, tüm tiyatro ekibine teşekkür ediyorum” dedi.

“Tevhidin Sırrı Eshab-ı Kehf” Tiyatro oyununun yönetmeni Şule Güven, Bizlere desteklerini esirgemeyen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Dakyanus karakterini oynayan Duysun Arkadaş ise; Bu toprakların hikayesini bu toprakların çocukları yazar dedik ve bu tiyatro oyununu sizlerle buluşturduk” dedi.