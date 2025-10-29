TFF’nin resmi açıklamasına göre, PFDK’ye sevk edilen üst klasman hakemleri arasında FIFA kokartlı Zorbay Küçük’ün yanı sıra Egemen Artun, Mehmet Ali Özer, Melih Kurt, Muhammed Selim Özbek, Seyfettin Alper Yılmaz ve Yunus Dursun yer aldı.

PFDK'ye Sevk Edilen Hakemler

Üst Klasman Hakemleri

Egemen Artun

Mehmet Ali Özer

Melih Kurt

Muhammed Selim Özbek

Seyfettin Alper Yılmaz

Yunus Dursun

Zorbay Küçük

Üst Klasman Yardımcı Hakemleri

Ahmet Türkeş, Azem Zorlu, Baykal Tuna, Eren Öksüzler, Eyup Özer, Faruk Yağlı, Göktuğ Hazar Erel, Hasan Erdoğan, Mehmet Akıncık, Mehmet Sıraç Akpınar, Rıdvan Çevik, Rüştü Muhammed Orcan, Selami Dursun, Serdar Soydan, Şenol Bektaş.

Klasman Hakemleri

Abdullah Murat Yoldaş, Abdulsamet Şenoğlu, Abdülselam Koçak, Ali Bilen, Ali Emir Yolcu, Alirıza Altunbakır, Bedirhan Efeakdoğan, Berat Osmancıklı, Berk Sipahi, Berkan Çetin, Burak Doğru, Ceyhun Elmas, Eren Gökmen, Göktan Demeli, Hakan Yurtseven, Halim Kolancı, Hikmet Ayberk Han Tiryaki, Mehmet Alperen Güçyetmez, Mehmet Can Koç, Mertcan Erölmez, Mertcan Tubay, Miraç Yıldırım, Muammer Sarıdağ, Muhammed Burak Tufan, Muhammed Mehmetcan Söylemez, Muhammed Seyda Demirel, Nevzat Okat, Nurullah Kırbaş, Osman Can Açıklar, Ömer Şivka, Sait Tuzcu, Süleyman Soyutürk, Tayfun Güz, Turhan Beyke, Umut Yalçınkaya, Yunus Emre Çiftçi.

Klasman Yardımcı Hakemleri

Abdullah Yalçınkaya, Adem Mazlum, Ahmet Emre Demirci, Ahmet Kıvanç Kader, Ahmet Tolga Tomar, Ali Mert Beyde, Arif Taşkın, Atahan Kandır, Atakan Yüzlü, Aykut Yılmaz, Baran Karaman, Baran Can Durmuş, Batuhan Topçu, Berk Tezcan, Buğra Doğhan, Burak Yanardağ, Cem Harman, Cihad Buyurgan, Cihan Ahmet Göre, Cihat Sevi, Coşkun Yalçın, Çağrı Ateş, Emre Kaya, Eray Görgün, Erdoğan Sertan Akman, Erkan Arslan, Fatih Yüzbaşı, Fatih Tizci, Furkan Yıldız, Furkan Çıraklar, Furkan Kocayıldız, Furkan Genç, Furkan Şekerci, Hakan Tunç, Hakan Erkan, Hakan Şahin, Hakan Can Yılmaz, Hüseyin Sağlık, İbrahim Bayram, İbrahim Alaka, İbrahim Zengin, İlyas Samet Yelen, Kerem Yıldız, Mehmet Ali Yılmaz, Melih Eser, Melih Sayın, Merdani Mert Çölgeçen, Mert Öztürk, Mert Baykal, Mert Şahin, Mertcan Tezcan, Metin Yalçın, Muhammet Cafer Algül, Muhammet Mahmut Delimazı, Mustafa Özel, Mustafa Sert, Mustafa Boylu, Mustafa Başol Sorgunlu, Mustafa Soner Yüce, Mücahit Değermenci, Necmi Akıncı, Nuri Miski, Nurullah Bayram, Ogün Keleş, Oğuzhan Anıl, Okan Taşköprü, Onur Han, Onur Tomak, Onur Akıncı, Osman Arslan, Ömer Mutlu, Ömer İnci, Ömer Faruk Büyükeken, Ömer Faruk Topcu, Önder Demir, Recep Güneş, Recep Tayyip Keleş, Sabri Emre Tekin, Sadık Eren Ulusoy, Satılmış Furkan Demir, Selçuk Gökgöz, Semih Kurtuluş, Süleyman Oral, Taha Berke El, Tolga Düyüncü, Ufuk Tatlıcan, Ufuk Çelebi, Ufuk Osman Solmaz, Ulaş Kaçmaz, Umut Kaptan, Umut İkisivri, Yakup Yapıcı, Yasin Şen, Yasin Emre Ceylan.

TFF’den Açıklama: “Disiplin Süreci Başlatılmıştır”

TFF Hukuk Müşavirliği tarafından yapılan açıklamada, bahis oynadığı tespit edilen hakemlerle ilgili olarak gerekli disiplin sürecinin başlatıldığı ve kararın PFDK tarafından değerlendirileceği belirtildi.

Olayın Yankıları Devam Ediyor

Türk futbolunda büyük yankı uyandıran bu gelişme sonrası, hakem camiasında ciddi bir tasfiye süreci yaşanabileceği değerlendiriliyor. Disiplin Kurulu’nun vereceği karar, hem hakemlik camiası hem de futbol kamuoyu tarafından merakla bekleniyor.