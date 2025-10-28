Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, 27 Ekim Pazartesi günü İstanbul’da düzenlediği basın toplantısında, Türk futbolunda büyük yankı uyandıran “hakemlerin bahis skandalı” hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Devlet kurumlarından alınan verilerle hazırlanan kapsamlı raporun FIFA ve UEFA ile paylaşıldığını belirten Hacıosmanoğlu, “Bugünden itibaren disiplin kurulumuz gerekli işlemleri başlatacak. Kısa süre içinde gereken cezalar verilecek,” dedi.

Raporun Detayları:

TFF Başkanı’na göre, bahis oynadığı tespit edilen hakemlerin dağılımı şu şekilde:

7’si üst klasman hakem

15’i üst klasman yardımcı hakem

36’sı klasman hakem

94’ü klasman yardımcı hakem

Hacıosmanoğlu’nun paylaştığı verilere göre:

10 hakem, 10 binin üzerinde bahis oynadı.

Bir hakem, tek başına 18 bin 227 kez bahis işlemi yaptı.

42 hakem, 1000’in üzerinde futbol maçına bahis oynadı.

Bazı hakemlerin ise yalnızca bir kez bahis oynadığı tespit edildi.

Soruşturma Nisan 2025’te Başladı

İstanbul Başsavcılığı’nın açıklamasına göre, hakemlerin bahis oynadığına ilişkin soruşturma Nisan 2025’te başlatıldı. TFF, bahis oynadığı tespit edilen hakemlerin isimlerini henüz kamuoyuyla paylaşmadı.

TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, dosyanın Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK)’ya sunulmasının ardından, hakemlerin adlarının TFF’nin resmi internet sitesinde “Disiplin Sevkleri” başlığı altında açıklanacağını belirtti.

“Türk Futbolunu Temizleyeceğiz”

Beş yılı kapsayan bu çalışmanın amacının, Türk futbolundaki tüm usulsüzlükleri ortaya çıkarmak olduğunu vurgulayan Hacıosmanoğlu,