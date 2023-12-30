Cumhuriyetin 100. yılı kutlamaları kapsamında iki takım cuma akşamı saat 20.45’te 2023 Turkcell Süper Kupa’da karşı karşıya gelecekti. Maça saatler kala Suudi Arabistan yönetiminin Galatasaray ile Fenerbahçe'ye Atatürk pankartı ve tişörtü için izin vermediği belirtildi. Bir süre sonra krizin aşıldığı duyuruldu ancak daha sonra Türk takımlarının taleplerinden geri adım atmadığı açıklandı. Taleplerinin olumsuz karşılık görmesi üzerine Fenerbahçe ve Galatasaray sahaya çıkmayı reddetti. İki takım, ertelemenin ardından yurda döndü.

Final mücadelesinin ertelenmesinin ardından Galatasaray, Fenerbahçe ve Türkiye Futbol Federasyonu tarafından ortak açıklama yayınlandı.

Açıklamada bazı aksaklıklar nedeniyle Kulüplerimizle birlikte aldığımız ortak karar neticesinde ileri bir tarihe ertelenmiştir.

