Burada açıklamalarda bulunan Bolat, Otomotiv sektöründe fiyatlarda yüzde 15'e varan düşüşler olduğunu ifade etti.

Bakanlık olarak, özellikle otomotiv piyasasında birçok düzenleme yaptıklarını dile getiren Bolat, şunları kaydetti:

"Bu düzenlemeler neticesinde hem ikinci el hem de sıfır araba satışlarında çok ciddi bir rahatlama sağlandı. Fiyatlarda yüzde 15'e varan düşüşler var. Sıfır araçlarda yüzde 10 ila 20 arasında indirim kampanyaları görmeye başladık. Bu, piyasaların düzelmesi ve istikrarlı bir şekilde işlemesi için çok iyi. Rekabetçiliği yeniden kazanmış olduk. Rekabetin artmasıyla fiyat düşüşleri beraberinde gelecek."

- "Piyasa büyük ölçüde normalleşti, düzene girdi"

Bolat, piyasadaki olumsuzlukların giderilmesine yönelik alınan tedbirlere de değinerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Öncelikle 6 ay 6 bin kilometre kısıtlamasını yetkili satıcılar nezdinde 6 ay daha uzattık. Bireysel satışlar için de uygulamaya başladık. Yetkisiz kişilerin bireysel satışlarında yılda 3'ten fazla satış yapılamama kuralını sıkı bir şekilde denetliyoruz. Fiyat artışları ve köpüğün oluşması en çok ilan siteleri ve sosyal medya platformlarında ortaya çıkıyordu. 31 Ağustos'ta getirdiğimiz yeni düzenleme ile ilan sitelerinde, oto ve emlak satışlarında sahte ilanlara karşı sorumlu ve cezai müeyyideye tabi olmasını sağladık. 1 Kasım itibarıyla cezai müeyyideler başlıyor."

İkinci el oto fiyatlarının aynı marka ve aynı ürün için birinci el fiyatından daha yukarıda olamayacağı yönündeki yasaklamanın da bu yıl sonuna kadar geçerli olacağını ifade eden Bolat, "Tüm bu uygulamaların sonunda piyasa büyük ölçüde normalleşti, düzene girdi. Halkımızın satın alma gücünü artıracak, mağduriyetine yol açmayacak gerekli olan ne varsa bunları yapmaktan ve olumlu sonuçları görmekten memnuniyet duyuyoruz." diye konuştu.

