Ticaret Bakanlığı ekipleri, Kurban Bayramı'na günler kala market denetimlerini sıklaştırdı.

Ticaret Bakanlığı ekipleri, Kurban Bayramı öncesinde 20 ildeki marketlerde temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik fahiş fiyat ve etiket denetimi yaptı.

Denetimlerde, ürünlerin etiket fiyatı ile kasa fiyatı arasında fark bulunup bulunmadığına ve etiket fiyatının değişim tarihi ile ürünün önceki fiyatına bakıldı.

Ayrıca manav reyonundaki meyve ve sebzelerin menşei ve geliş fiyatı bilgisi Hal Kayıt Sistemi üzerinden kontrol edildi.