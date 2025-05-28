Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların mağduriyet yaşamaması için harekete geçildi.
Ticaret Bakanlığı'na bağlı ekipler, bayramı fırsat bilerek fiyatlarını şişiren işletmecileri tespit etmek üzerine sahaya inmeye başladı.
Gıda, zincir marketler ve bayramlık ürün satış noktalarına odaklanan ekipler, fahiş fiyat ve stokçulukla mücadele kapsamında aralıksız kontrollerini sürdürüyor.
Ticaret Bakanlığı, Kurban Bayramı öncesi denetimlerin yoğun şekilde devam ettiğini belirterek, vatandaşlardan şahit oldukları fırsatçı girişimleri kendilerine iletmelerini istedi.