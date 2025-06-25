Yetki Belgesiz İkinci El Taşıt Ticareti Yapanlara 72 Milyon TL Ceza!

Ticaret Bakanlığı, ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretinde yetki belgesi bulunmadan faaliyet gösteren kişi ve işletmelere yönelik denetimlerini sürdürüyor. Son denetimlerde yetki belgesiz ticaret yaptığı tespit edilen 101 gerçek ve tüzel kişiye toplam yaklaşık 72 milyon TL idari para cezası uygulandı. Bu kapsamda bugüne kadar verilen toplam ceza miktarı 102 milyon TL'ye ulaştı.

Kayıt Dışı Ticaretle Mücadele Sürüyor

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretinin güvenli ve şeffaf bir şekilde yürütülmesi amacıyla denetimlerin aralıksız devam ettiği vurgulandı. Açıklamada, "Ülke ekonomisinde önemi giderek artan ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretinde kayıt dışı faaliyetlerin ve tüketici mağduriyetlerinin önlenmesi için çalışmalarımız kararlılıkla sürdürülmektedir." ifadelerine yer verildi.

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Yetki Belgesi Zorunluluğu

İkinci el taşıt ticareti yapan işletmelerin Ticaret Bakanlığı'ndan yetki belgesi alma zorunluluğu bulunuyor. Bu kapsamda şimdiye kadar 72 bin 726 işletmeye ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yetki belgesi düzenlendi. Yetki belgesi olmadan ticaret yapan kişi ve kuruluşlara ise ciddi para cezaları uygulanıyor.