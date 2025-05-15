Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Meclis Başkanı M. Hanefi Öksüz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından iş dünyasına sunduğu katkılar ve oda hizmet süresinin 20. yılı dolayısıyla “TOBB Hizmet Şeref Belgesi” ile onurlandırıldı.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun ev sahipliğinde ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle gerçekleştirilen törene; KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu, Kahramanmaraş Ticaret Borsası Başkanı Mustafa Narlı ve Ticaret Borsası Meclis Başkanı Ökkeş Karayağlı da katıldı.

KMTSO Meclis Başkanı M. Hanefi Öksüz’e Hizmet Şeref Belgesi’ni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan takdim etti.

Törenin ardından KMTSO Meclis Başkanı M. Hanefi Öksüz ve KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile bir araya geldi.

