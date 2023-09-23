Yılsonuna kadar 26 bin 565 aracın sahiplerine teslimatı hedeflenirken, merakla beklenen sedan modelin de 2024 yılında tanıtımının yapılması öngörülüyor.

Bir yandan üretim sürerken, diğer yandan araçlar sahiplerine teslim ediliyor. Mayıs, haziran ve temmuz aylarında toplam bin 435 araç sahiplerini buldu.

T10X, Ağustos ayındaki teslimatta rekor tazeledi. Ağustos ayında bin 965 araç, sahiplerine teslim edildi. Böylece Togg, elektrikli araç segmentinin lokomotifi olmayı başardı.

Bugüne kadar tüketiciyle buluşan T10X sayısı 3 bin 400'e ulaştı. Eylül'de bu sayının da aşılması planlanıyor.

Öte yandan Türkiye'nin otomobili Togg'un işletim sistemi 2 aya kadar güncellenecek. Yenilenen işletim sistemi ile birlikte Togg sürücüleri YouTube uygulamasını araç park halindeyken kullanabilecek. Farklı navigasyon uygulamaları da akıllı cihazda kullanılabilecek.