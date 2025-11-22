Olay, 22 Kasım 2025 günü saat 06.00 sıralarında Niksar’a bağlı Mahmudiye Köyü mevkisinde meydana geldi.

Nazımcan Güner (1993) yönetimindeki 60 HB 460 plakalı otomobil, Niksar’dan Erbaa yönüne seyir hâlindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki su kanalına uçtu.

Kazada sürücü Nazımcan Güner ile yolcu Hayrettin Bekol (1988) olay yerinde hayatını kaybetti.

Araçtaki diğer yolcu P. G. (2000) ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Yaralı P. G.’nin ilk ifadesinde araçta başka kişilerin de bulunduğunu söylemesi üzerine bölgede geniş çaplı arama çalışması başlatıldı. AFAD ve Niksar İtfaiyesi ekiplerinin su kanalında ve çevresinde yaptığı aramalarda başka bir kişiye rastlanmadı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili adli soruşturma başlatırken, kazanın kesin nedeni yapılacak inceleme sonrası netlik kazanacak.