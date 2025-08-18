TOKİ 250 Bin Konut Projesi 2025’te Başlıyor

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından hayata geçirilecek 250 bin sosyal konut projesi, milyonlarca vatandaş tarafından yakından takip ediliyor. Uygun ödeme koşulları ve geniş başvuru kitlesiyle dikkat çeken proje, özellikle düşük gelirli vatandaşlar, gençler, emekliler ve engelliler için büyük önem taşıyor.

Başvurular Başladı mı?

Henüz TOKİ 250 bin konut başvuru ekranı açılmadı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yaptığı açıklamada projenin 2025 yıl sonu veya 2026 yılının başında başvuruya açılacağını duyurdu.

Gençlere ve Emeklilere Kontenjan Ayrılacak

Bakan Kurum, proje kapsamında gençlere ve emeklilere özel kontenjan ayrılacağını belirtti:

18 yaşını doldurmuş, ilk kez ev sahibi olacak gençler projeye başvurabilecek.

Emekliler ve engelli vatandaşlar için de öncelik sağlanacak.

Daha önceki sosyal konut projelerinde olduğu gibi, ailelere uygun ödeme planları hazırlanacak.

Başvuru Şartları Açıklandı mı?

Şu an için resmî başvuru şartları açıklanmadı. TOKİ tarafından detayların paylaşılmasının ardından başvuru koşulları netleşecek.

Genel olarak önceki TOKİ projelerinde aranan şartlar ise şunlardı:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

Başvuru yapılacak ilde/ilçede en az 1 yıl ikamet etmek

Daha önce TOKİ’den konut almamış olmak

Üzerine kayıtlı konut bulunmamak

Belirli bir gelir sınırının altında olmak

(Bu şartlar değişiklik gösterebilir. Resmî açıklama yapıldığında güncellenecektir.)

Başvurular Nereden Yapılacak?

Başvuruların e-Devlet üzerinden alınması bekleniyor. Ayrıca Ziraat Bankası ve Halkbank şubelerinden de başvuru yapılabileceği öngörülüyor.