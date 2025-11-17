Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı, “Ev Sahibi Türkiye” sloganıyla hayata geçirdiği 500 bin sosyal konut projesi için başvuruları almaya devam ediyor.

TOKİ 2025 Yılı 500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında başvuru işlemlerini hem banka şubeleri hem de e-Devlet üzerinden kabul ediyor. İşte başvuru süreçleri ve dikkat edilmesi gereken detaylar:

Banka Şubelerinden Başvuru

Başvurular, Türkiye genelinde T.C. Ziraat Bankası, T. Halk Bankası ve T. Emlak Katılım Bankası şubeleri üzerinden yapılır. Başvuru sahipleri, TC Kimlik Belgesi ile şubelere giderek “Başvuru ve Satın Alma Taahhütnamesi” imzalar.

Kategori özelinde başvuru şartları:

Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri: Başvuru bedeli ödemeden başvuru yapabilir.

Gazi Vatandaşlar (Kıbrıs, Kore): Gazi kimlik kartı ile başvuru bedeli ödeyerek başvurur.

Engelli Vatandaşlar: En az %40 engelliliği gösterir belge veya rapor ile başvuru yapabilir. e-Devlet üzerinden başvuranlar sözleşme aşamasında belgelerini ibraz eder.

Emekli Vatandaşlar: Emekli kimlik veya belge ile başvuru yapabilir. Vefat eden emeklinin eşi başvurabilir; emekli olmayan çocuklar başvuramaz.

3 ve Daha Fazla Çocuklu Aileler: 19/12/2007 tarihinden sonra doğan 18 yaş altı en az 3 çocuğu gösterir Vukuatlı Nüfus Belgesi ile başvuru yapabilir.

e-Devlet Üzerinden Başvuru

Vatandaşlar, öncelikle e-Devlet’e giriş yaparak “TOKİ Konut/İşyeri Başvuru” ekranına tıklıyor. Ardından, 500 bin sosyal konut projesini seçip onayla butonuna tıklıyor.

Bu işlem, ön başvuru olarak TOKİ sistemine düşüyor ve yetkililer tarafından değerlendiriliyor. Başvurusu uygun bulunan kişiler için bankalar otomatik olarak bir hesap açıyor. Hesap numarası, SMS ile başvuru sahibine iletiliyor.

Sözleşme aşamasında, başvuru kategorisine uygunluk belgesi (Gazi, Engelli, Emekli, Vukuatlı Nüfus Belgesi) ibraz edilir.

Banka tarafından açılan başvuru hesabına, başvuru bedelinin EFT, havale veya ATM ile yatırılması gerekir; aksi halde başvuru iptal edilir.

Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri’nin başvuruları sadece banka şubelerinden yapılır ve başvuru bedeli alınmaz.

e-Devlet başvuruları 18 Aralık 2025 tarihinde sona erer.

Başvuru Takibi

Vatandaşlar, başvuru durumlarını e-Devlet’teki TOKİ sekmesinde yer alan “Başvuru Listesi” ekranından anlık olarak takip edebiliyor. Böylece, başvuruların hangi aşamada olduğu kolayca öğrenilebiliyor.