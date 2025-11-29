Türkiye’nin en büyük konut hamlelerinden biri olan “Yüzyılın Konut Projesi” kapsamında “Ev Sahibi Türkiye” sloganıyla 81 ilde inşa edilecek 500 bin sosyal konut için başvuruların başlamasının ardından kura ve teslim tarihi de merak konusu oldu.

10 Kasım–19 Aralık 2025 tarihleri arasında Halkbank, Emlak Katılım ve e-Devlet üzerinden alınmaya başlanan ve dar gelirli vatandaşlara uygun ödeme koşullarıyla ev sahibi olma imkânı sunan projeye ilgi büyük olurken, kura ve teslim süreçlerine ilişkin takvim de netleşti.

TOKİ Başvuru Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

İl bazlı hak sahibi belirleme kuraları, resmi takvime göre:

Başlangıç: 29 Aralık 2025

Bitiş: 27 Şubat 2026

Noter huzurunda yapılacak kura çekimleri canlı yayınla takip edilebilecek. Kuraların ilk aşamasında hak sahipleri, ikinci aşamasında ise konut tipi ve bloklar belirlenecek.

Konut Teslimleri Ne Zaman Yapılacak?

Projeden hak kazanan vatandaşlara konutlar Mart 2027’den itibaren teslim edilmeye başlanacak.

Konut Tipleri ve Metrekare Seçenekleri

Projede üç farklı tipte toplam 500 bin sosyal konut üretilecek:

200 bin adet – 80 m² (2+1)

150 bin adet – 65 m² (2+1)

150 bin adet – 55 m² (1+1)

Başvuru esnasında konut tipi seçimi yapılamayacak, belirleme kurayla gerçekleşecek.

Ödeme ve Taksit Bilgileri

Tüm konutlar için:

%10 peşinat

240 ay vade uygulanacak.

Anadolu için örnek taksitler:

1+1 – 55 m²: 6.750 TL

2+1 – 65 m²: 8.250 TL

2+1 – 80 m²: 9.938 TL

İstanbul için örnek taksitler:

1+1 – 55 m²: 7.313 TL

2+1 – 80 m²: 11.063 TL

Başvuru Şartları ve Merak Edilenler

Kimler başvurabilir?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan herkes,

Gelir şartı aranmaksızın,

Üzerine kayıtlı konutu bulunmayanlar,

Hisseli tapu sahiplerinde taşınmaz değerinin 1 milyon TL’yi geçmemesi şartıyla başvuru yapabilir.

Depremzedeler için özel düzenleme

Deprem bölgesindeki 11 ilde nüfusa kayıtlı olanlar, memleketlerindeki projeye başvurabilecek.

Bulundukları ilde 1 yıldan uzun süre ikamet eden depremzedeler bu ilin projesine de başvurabilecek.

Yurt dışındaki vatandaşlar başvurabilir mi?

Sadece Türkiye’de ikamet eden T.C. vatandaşları başvuru yapabilir.

Sözleşmeden sonra taksitler ne zaman başlar?

Sözleşmenin imzalandığı ayı takip eden ay taksitler başlar.

Konut borcu bitmeden satış yapılabilir mi?

Hayır. Borç tamamen bitene kadar konut devredilemez.

Başvuru sahibinin vefatı durumunda ne olur?

Hak sahipliği, yasal mirasçılara devredilir.

Ayrıca;