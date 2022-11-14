Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde süreç devam ediyor. Proje çerçevesinde, dar gelirli vatandaşlar için 81 ilde, 2 yılda 250 bin sosyal konut yapılacak.

Sosyal konut projesi olan “İlk Evim”de başvurular sona erdi. 8 milyonu üzerinde kişi, kira öder gibi ev sahibi olmak için başvuruda bulundu.

Sosyal konut kura çekilişleri ilk olarak, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki 12 ilde başladı. 16 Kasım’a kadar devam edecek çekilişlerde, 22 bin 57 konut hak sahibini bulacak. Ardından diğer bölgelerin kura çekim işlemlerine başlanacak.

Başvuruda son gün yarın

Daha önce başvuru süresi uzatılan, iş yerleri ve arsalar için de başvuru süreci devam ediyor. Başvurular, 15 Kasım mesai bitimine kadar yapılabilecek.

Arsa ve işyeri için, 18 yaşını doldurmuş vatandaşlar başvurabiliyor. Başvurunun yapılacağı ilde ikamet etmek veya o il nüfusuna kayıtlı olmak bir diğer şart.

Ayrıca Ustalık, İş yeri Açma, İlgili Oda Kayıt belgeleri, Vergi Levhası ve e-Ticaret yapıldığına dair belgelerden birine sahip olmak gerekiyor. Aynı haneden sadece bir kişi başvuru yapabiliyor.

Hane halkı gelirinin de belirlenen sınırlarda olması isteniyor. Başvuru sahibinin kendisinin veya eşinin üzerine herhangi bir konut tapusu varsa başvuruları iptal ediliyor.

Aranan bir diğer şart da TOKİ projelerinden daha önce yararlanmamış olmak.