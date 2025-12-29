Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından hayata geçirilen Yüzyılın Konut Projesi kapsamında “Konut Alma Hakkı ve Konut Belirleme Kurası” Adıyaman’da gerçekleştirildi. Yeni Mahalle Kapalı Spor Salonu’nda noter huzurunda yapılan kura çekimiyle asil ve yedek listeler belirlendi.

Kura töreninde konuşan Ömer Bulut, çekilişlerin deprem önceliği nedeniyle ilk olarak Adıyaman’da başlatıldığını ifade etti. Barınmanın temel bir ihtiyaç olduğuna dikkat çeken Bulut, TOKİ eliyle bugüne kadar sosyal donatılarıyla birlikte 1 milyon 750 bin sosyal konut üretildiğini ve 5 milyondan fazla dar gelirli vatandaşın ev sahibi yapıldığını söyledi.

TOKİ Başkanı Mustafa Levent Sungur ise Yüzyılın Konut Projesi’nin, Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı sosyal konut hamlesi olduğunu belirterek, proje tamamlandığında yaklaşık 2 milyon vatandaşa konut sağlanacağını söyledi. Sungur, ev sahibi olmayan tek bir vatandaş kalmayana kadar TOKİ projelerinin kararlılıkla süreceğini vurguladı.

Kura çekimlerinin

30 Aralık’ta Şırnak ve Hakkari,

5 Ocak'ta Siirt ve Van,

6 Ocak'ta Mardin ve Ağrı,

7 Ocak'ta ise Batman ile devam edecek.

TOKİ tarafından duyurulacak takvim doğrultusunda kura çekimleri sürecek.