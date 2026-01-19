Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) eliyle hayata geçirilen Yüzyılın Konut Projesi, binlerce aileyi ev sahibi yapma hedefiyle ilerliyor. Kura sürecinin yeni haftasında, Türkiye’nin farklı bölgelerindeki 9 ilde daha hak sahipleri belirlenecek. Böylece kurası tamamlanan il sayısı 32’ye yükselecek.

Bakan Kurum: “Yuva Demek Umut Demek”

Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda projeye ilişkin, “Yuva demek umut demek, gelecek demek” ifadelerini kullandı.

TOKİ tarafından yürütülen kura süreci, 29 Aralık 2025 tarihinde başladı. Geride kalan 3 haftalık süreçte, 75 bin 356 sosyal konutun kurası tamamlandı. Yeni haftayla birlikte proje, hız kesmeden ilerlemeye devam ediyor.

İl İl Kura Takvimi

Bu hafta yapılacak kura çekimleriyle toplam 45 bin 909 konutun hak sahipleri belirlenecek. Gün gün kura takvimi şöyle:

19 Ocak Pazartesi: Şanlıurfa

21 Ocak Çarşamba: Trabzon, Tokat

22 Ocak Perşembe: Amasya

23 Ocak Cuma: Manisa, Kastamonu, Sivas

24 Ocak Cumartesi: Aydın

25 Ocak Pazar: Giresun

Bu çekimlerin ardından hak sahibi belirlenen toplam konut sayısı 121 bin 265’e ulaşacak.