"Asrın felaketi" olarak nitelenen 7,7'lik depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından temeli atılan binaların yapımı sürüyor.

6 Şubat'ta meydana gelen ve 11 ili etkileyen depremlerin ardından TOKİ tarafından evleri yıkılan veya ağır hasar gören afetzedelerin barınma ihtiyacını karşılamak için başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Bağdınısağır Mahallesi'nde temelleri bir süre önce dökülüp katları gözükmeye başlayan konutlardaki çalışmalar, 7 gün 24 saat esasına göre gerçekleştiriliyor.