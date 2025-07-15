TOKİ Başvuruları Ne Zaman Başlayacak?

7 Kasım 2024’te başlayan ihalelerin Haziran 2025 itibarıyla tamamlandığı bildirildi. Bakan Kurum, başvuruların 2025 yılı sonunda veya 2026 başında başlayacağını ve detayların Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacağını ifade etti.

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Kimler Başvurabilecek? TOKİ Şartları Neler?

Henüz 2025 kampanyasının net şartları açıklanmasa da, geçmiş yıllara benzer kriterler bekleniyor:

Darbe gecesi Kahramanmaraş'ta neler yaşandı?
Darbe gecesi Kahramanmaraş'ta neler yaşandı?
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  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

  • Başvuru yapılan ilde 1 yıl ikamet etmiş olmak

  • Üzerine kayıtlı konut bulunmamak

  • Hane halkı gelirinin belirli sınırın altında olması (2024 için İstanbul'da 18.000 TL, diğer illerde 16.000 TL)

  • 18 yaşını doldurmuş olmak

Gençler için özel kontenjan da ayrılacak. Daha önce olduğu gibi, 18 yaşını doldurmuş gençler de başvuruda bulunabilecek.

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Hangi İllerde Kaç Konut Yapılacak?

En çok konut yapılacak şehirler ve rakamlar şu şekilde:

  • İstanbul (Arnavutköy, Tuzla, Esenler, Silivri): 48.416 konut

  • Ankara (Mamak, Sincan, Gölbaşı, Etimesgut): 13.646 konut

  • İzmir (Torbalı, Menemen, Güzelbahçe, Karaburun): 11.325 konut

  • Antalya: 6.799 konut

  • Bursa: 6.305 konut

  • Konya: 5.300 konut

  • Mersin: 5.040 konut

  • Samsun: 3.318 konut

  • Manisa: 3.334 konut

  • Sakarya: 2.678 konut

  • Eskişehir: 2.394 konut

  • Ordu: 2.003 konut

  • Muğla: 1.915 konut

  • Van: 1.900 konut

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E-Devlet Başvuru Ekranı Açıldı mı?

Şu an için e-Devlet’te TOKİ 2025 başvuru ekranı aktif değil. Ancak başvuruların geçmiş yıllarda olduğu gibi e-Devlet üzerinden yapılması bekleniyor:
👉 https://www.turkiye.gov.tr/toki-basvuru