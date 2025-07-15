TOKİ Başvuruları Ne Zaman Başlayacak?

7 Kasım 2024’te başlayan ihalelerin Haziran 2025 itibarıyla tamamlandığı bildirildi. Bakan Kurum, başvuruların 2025 yılı sonunda veya 2026 başında başlayacağını ve detayların Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacağını ifade etti.

Kimler Başvurabilecek? TOKİ Şartları Neler?

Henüz 2025 kampanyasının net şartları açıklanmasa da, geçmiş yıllara benzer kriterler bekleniyor:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

Başvuru yapılan ilde 1 yıl ikamet etmiş olmak

Üzerine kayıtlı konut bulunmamak

Hane halkı gelirinin belirli sınırın altında olması (2024 için İstanbul'da 18.000 TL, diğer illerde 16.000 TL)

18 yaşını doldurmuş olmak

Gençler için özel kontenjan da ayrılacak. Daha önce olduğu gibi, 18 yaşını doldurmuş gençler de başvuruda bulunabilecek.

Hangi İllerde Kaç Konut Yapılacak?

En çok konut yapılacak şehirler ve rakamlar şu şekilde:

İstanbul (Arnavutköy, Tuzla, Esenler, Silivri): 48.416 konut

Ankara (Mamak, Sincan, Gölbaşı, Etimesgut): 13.646 konut

İzmir (Torbalı, Menemen, Güzelbahçe, Karaburun): 11.325 konut

Antalya : 6.799 konut

Bursa : 6.305 konut

Konya : 5.300 konut

Mersin : 5.040 konut

Samsun : 3.318 konut

Manisa : 3.334 konut

Sakarya : 2.678 konut

Eskişehir : 2.394 konut

Ordu : 2.003 konut

Muğla : 1.915 konut

Van: 1.900 konut

E-Devlet Başvuru Ekranı Açıldı mı?

Şu an için e-Devlet’te TOKİ 2025 başvuru ekranı aktif değil. Ancak başvuruların geçmiş yıllarda olduğu gibi e-Devlet üzerinden yapılması bekleniyor:

👉 https://www.turkiye.gov.tr/toki-basvuru