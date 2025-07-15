TOKİ Başvuruları Ne Zaman Başlayacak?
7 Kasım 2024’te başlayan ihalelerin Haziran 2025 itibarıyla tamamlandığı bildirildi. Bakan Kurum, başvuruların 2025 yılı sonunda veya 2026 başında başlayacağını ve detayların Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacağını ifade etti.
Kimler Başvurabilecek? TOKİ Şartları Neler?
Henüz 2025 kampanyasının net şartları açıklanmasa da, geçmiş yıllara benzer kriterler bekleniyor:
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Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
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Başvuru yapılan ilde 1 yıl ikamet etmiş olmak
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Üzerine kayıtlı konut bulunmamak
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Hane halkı gelirinin belirli sınırın altında olması (2024 için İstanbul'da 18.000 TL, diğer illerde 16.000 TL)
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18 yaşını doldurmuş olmak
Gençler için özel kontenjan da ayrılacak. Daha önce olduğu gibi, 18 yaşını doldurmuş gençler de başvuruda bulunabilecek.
Hangi İllerde Kaç Konut Yapılacak?
En çok konut yapılacak şehirler ve rakamlar şu şekilde:
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İstanbul (Arnavutköy, Tuzla, Esenler, Silivri): 48.416 konut
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Ankara (Mamak, Sincan, Gölbaşı, Etimesgut): 13.646 konut
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İzmir (Torbalı, Menemen, Güzelbahçe, Karaburun): 11.325 konut
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Antalya: 6.799 konut
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Bursa: 6.305 konut
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Konya: 5.300 konut
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Mersin: 5.040 konut
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Samsun: 3.318 konut
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Manisa: 3.334 konut
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Sakarya: 2.678 konut
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Eskişehir: 2.394 konut
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Ordu: 2.003 konut
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Muğla: 1.915 konut
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Van: 1.900 konut
E-Devlet Başvuru Ekranı Açıldı mı?
Şu an için e-Devlet’te TOKİ 2025 başvuru ekranı aktif değil. Ancak başvuruların geçmiş yıllarda olduğu gibi e-Devlet üzerinden yapılması bekleniyor:
👉 https://www.turkiye.gov.tr/toki-basvuru