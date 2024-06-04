Vakfın Yönetim Kurulu Başkanı ve iyilik hareketinin öncüsü Zeynep Nur Yerhan, Aksu Haber’e yaptığı açıklamada, “Sanki güçlerimizi birleştirdik, yavrularımız için bir araya geldik,” ifadelerini kullandı. Yerhan, vakfın amaçlarını ve projelerini anlatarak, toplumda yardımlaşma ve dayanışma ruhunu güçlendirme hedeflerini vurguladı.

Açılış galası ve proje lansmanı, katılımcılardan büyük ilgi gördü ve etkinlik, toplumda pozitif bir etki yaratmak için yapılan bu tür girişimlerin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

Kaynak: Hacı Mehmet Akkurt