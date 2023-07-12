Yıllardır bitmeyen telefon dolandırıcılığına bir yenisi daha eklendi.

Telefon dolandırıcılarının hedefinde ise yine yaşlı bir vatandaş vardı.

'FETÖ soruşturmasında adınız geçiyor' yalanı yine ortaya çıktı

Trabzon’un Beşikdüzü ilçesinde yaşayan 69 yaşındaki T.K. adlı vatandaş, kendisini polis olarak tanıtan dolandırıcılar tarafından telefonla aranarak "FETÖ soruşturmasında adınız geçiyor" denilerek hesabından bulunan tüm paraları yollaması istenildi.

Hesabındaki 178 bin TL'yi yolladı

Bunun üzerine T.K. adlı vatandaş, banka hesabında bulunan 178 bin TL parayı dolandırıcıların verdiği hesap numarasına gönderdi.

Dolandırıldığını sonunda anladı

Bir süre sonra kendisini arayan şahısların dolandırıcı olduğunu anlayan T.K., dolandırıldığı iddiasıyla Beşikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek şikayette bulundu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.