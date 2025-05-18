İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yaşanan olay sonrası sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yeni bir kanun tasarısını Meclis’e sunduklarını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, hazırlanan yeni yasa tasarısıyla, asker uğurlama veya düğün konvoyu oluşturarak köprü, tünel, viyadük ve otoyol kapatıp trafiği engelleyen araç sürücülerine 180 bin lira para cezası verileceğini, bu sürücülerin ehliyetlerinin 120 gün geçici olarak geri alınacağını ve araçlarının da 120 gün süreyle trafikten men edileceğini bildirdi.