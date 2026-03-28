STANDART PLAKA İLE SAHTE PLAKA NASIL AYIRT EDİLİR?

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanı Ümit Mutlu, Konya Yolu’ndaki denetim noktasında yaptığı açıklamada, vatandaşların plaka konusunda kafa karışıklığı yaşamaması için önemli detayları paylaştı.

Türkiye’de araç plakalarının yalnızca Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) ve yetkili odalar tarafından basıldığını hatırlatan Mutlu, geçerli bir plakada bulunması gereken unsurları tek tek sıraladı.

PLAKADA OLMASI GEREKEN GÜVENLİK UNSURLARI

Yetkililere göre standart bir plakada şu özellikler mutlaka yer almalı:

TŞOF mührü

TR rumuzu

Hologram

Güvenlik şeridi

Ay-yıldızlı güvenlik işaretleri

Bu unsurları taşıyan plakaların yasal ve geçerli olduğu vurgulandı.

KAREKOD YOKSA SAHTE Mİ?

2024 yılı itibarıyla basılan yeni plakalara karekod ve 12 haneli seri numarası eklendi. Ancak yetkililer, karekod bulunmayan plakaların sahte sayılmayacağını özellikle belirtti.

Plakanın geçerli sayılması için en önemli kriterin mühür ve güvenlik işaretleri olduğu ifade edildi.

KALIN HARFLİ PLAKALAR İÇİN NET MESAJ

Son dönemde tartışma konusu olan kalın harfli plakalarla ilgili de açıklama yapıldı.

Mutlu, üzerinde mühür ve güvenlik işareti bulunan ancak harf ve rakamları standarttan daha kalın olan plakaların da geçerli olduğunu belirtti. Bu tür plakalar için herhangi bir cezai işlem uygulanmayacak ve vatandaşların plaka değiştirmesine gerek olmayacak.

DENETİMLER 1 NİSAN’DA BAŞLIYOR

Emniyetin asıl hedefinin mühürsüz ve sahte plakalar olduğunu vurgulayan yetkililer, bu tür plakaların kullanımının suç teşkil ettiğini açıkladı.

1 Nisan itibarıyla mühürsüz plakalara yönelik denetimlerin ülke genelinde artırılacağı bildirildi.

VATANDAŞLARA UYARI

Uzmanlar, araç sahiplerinin plakalarını kontrol ederek mühür ve güvenlik işaretlerinin bulunup bulunmadığını mutlaka incelemesi gerektiğini belirtiyor.

Yetkililer, standartlara uygun plakası olan vatandaşların herhangi bir işlem yapmasına gerek olmadığının altını çiziyor.