Kütahya'da kontrolden çıkan otomobilin çarptığı jandarma trafik personeli şehit oldu. Kazada otomobildeki anne ve iki çocuğu da yaralandı.

Abdullah D. idaresindeki otomobil, Kütahya-Çavdarhisar kara yolu Göynükören Kavşağı yakınında kontrolden çıkarak karşı şeritte yol kontrolü yapan jandarma trafik personeli Uzman Çavuş Yücel Yeşil'e (26) çarptıktan sonra şarampole devrildi.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekibi Yeşil'in olay yerinde şehit olduğunu belirledi.

Yeşil'in eşinin ikinci çocuğuna hamile olduğu ve 3 gün sonra doğum yapacağı öğrenildi.

Yaralanan otomobil sürücüsünün eşi Rukiye ile çocukları Rüveyda ve İsmail D. ise sağlık ekiplerince aynı hastaneye kaldırıldı.

Gözaltına alınan otomobil sürücüsü Abdullah D, İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.