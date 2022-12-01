Kaza, Kırıkkale-Kırşehir D765 karayolunun 10. kilometresindeki Rafineri Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.E. idaresindeki 06 BC 322 plakalı otomobil, trafik levhalarına çarparak yaklaşık 150 metre sürüklendi. Daha sonra çelik bariyerlere çarparak şarampole devrilen otomobildeki sürücü Y.E. ile yanındaki yolcu CK. yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekiplerince kaza alanında yapılan incelemelerin ardından sürücü Y.E.'ye kavşaklarda hızını azaltmaması ve aracın bazı dolanımlarının şartlara uygun olmaması nedeniyle toplamda 392 lira para cezası kesildi. Kullanılamaz hale gelen otomobil ise çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı.